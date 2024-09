Internacional x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (16), no Beira-Rio, pelo encerramento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Internacional e Fortaleza se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 20h, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado chega embalado por uma vitória recente sobre o Fortaleza, por 2 a 1, em confronto atrasado, que o colocou na 8ª posição. Enquanto isso, o Cuiabá empatou sem gols com o Juventude na rodada anterior, resultado que o manteve na vice-lanterna da competição.

Como chega o Internacional

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O técnico Roger Machado, em resumo, contará com os retornos dos jogadores que estavam servindo suas seleções durante a data Fifa. Rochet volta ao gol no lugar de Anthoni, e Borré deve assumir a titularidade no ataque. Enner Valencia, que encerrou um período sem marcar, também retorna, contudo, começará no banco de reservas. O único desfalque da equipe é Rômulo, que está suspenso.