Inter de Milão arranca empate no fim com Monza pelo Italiano

La Beneamata marca aos 42 minutos do segundo tempo e consegue empate por 1 a 1, neste domingo, no Brianteo

No sufoco, a Inter de Milão arrancou um empate por 1 a 1 com o Monza, no Stadio Brianteo neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. Dany Mota fez para os mandantes, enquanto Dumfries deixou tudo igual no placar para os visitantes. Os gols aconteceram nos minutos finais da partida.

Com o resultado, o time de Milão está com oito pontos, aparecendo na segunda colocação da tabela. O time de Monza, por sua vez, aparece em 15º lugar, com três pontos.