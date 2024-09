Grêmio fica duas vezes à frente no placar, mas cede empate ao Bragantino

Sem o técnico Renato Gaúcho, que cumpre suspensão, o Grêmio empatou por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino na tarde deste domingo (15), no interior paulista, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Monsalve e Jemerson marcaram para os visitantes, que ficaram duas vezes em vantagem no placar. Mas Eduardo Sasha e Vinicinho deixaram tudo igual em Bragança Paulista.

Com o resultado no Nabi Abi Chedid, , o Massa Bruta segue como um dos times que mais decepcionam na competição. Afinal, é apenas o 12º colocado, com 31 pontos. Já o Tricolor gaúcho ocupa a 14ª posição, com 28. Portanto, a apenas três pontos do Z4.

Primeiro tempo