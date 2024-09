Franclim Carvalho diz Botafogo mereceu vitória mais tranquila

Auxiliar técnico de Artur Jorge comandou o time à beira do campo, fez ressalvas, mas gostou do desempenho do time diante do Corinthians

Sem a presença de Artur Jorge, que estava suspenso, o Botafogo foi dirigido pelo auxiliar Franclim Carvalho na vitória de 2 a 1 sobre o Corinthians, ocorrida neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, a equipe se manteve na liderança da competição, somando agora 53 pontos.

“Foi uma vitória difícil, como todas costumam ser. Estávamos preparados para diversas situações, e o adversário apresentou duas posturas distintas: uma no primeiro tempo e outra no segundo. No início da segunda etapa, demoramos um pouco para nos ajustar, mas conseguimos após as substituições. A meu ver, poderíamos ter vencido por dois ou três a zero. O Igor teve uma chance de cabeça e o Luiz arriscou de fora da área. Fizemos o gol, depois marcamos de pênalti. No segundo tempo, demoramos a nos encontrar, mas após o outro pênalti, controlamos o jogo até o final. Continuamos bem, e, tirando o pênalti, não lembro de outra defesa importante do John”, afirmou.

Franclim destaca empenho dos atletas

Após a pausa para a Data Fifa, o time manteve sua intensidade habitual, dominando, em resumo, grande parte da partida. No primeiro tempo, a superioridade foi evidente, e o placar de 1 a 0 não refletiu o desempenho da equipe, o que permitiu que o Corinthians permanecesse no jogo, complicando, afinal, a vida do Botafogo na segunda etapa.