Ferroviária x Athletic: onde assistir, escalações e arbitragem

Ferroviária e Athletic Club se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 20h, na Fonte Luminosa, em Araraquara-SP, fechando a 3ª rodada da 2ª fase do Campeonato Brasileiro Série C 2024. As duas equipes começaram a rodada empatadas no topo do Grupo C, ambas com 4 pontos, o que as coloca, no momento, dentro da zona de classificação para a Série B do próximo ano.

Como chega a Ferroviária

A Ferrinha inegavelmente vem embalada por uma emocionante vitória de virada por 3 a 2 contra o Londrina, com gols de Juninho, Diego Quirino e Zé Mateus. Curiosamente, os dois últimos entraram no decorrer da partida, demonstrando a profundidade do elenco comandado por Júnior Rocha. Agora, o time de Araraquara, portanto, busca aproveitar o fator casa para se consolidar na liderança.

Como chega o Athletic

Por outro lado, o Athletic Club, de São João del Rei, surpreendeu ao derrotar o mesmo Londrina na rodada inicial desta fase, também por 3 a 2, jogando fora de casa. No entanto, decepcionou ao empatar sem gols com o Ypiranga-RS na sequência. O técnico Roger Silva, ex-centroavante que atuou por clubes como São Paulo, Botafogo e Ponte Preta, perdeu, por fim, seu artilheiro Jonathas, que se transferiu para o América-MG. Apesar disso, Denilson tem dado conta do recado, com 7 gols marcados na competição até agora.