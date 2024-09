Estêvão comemora goleada do Palmeiras e destaca briga pelo Brasileiro

Atacante foi um dos destaques da vitória do Alviverde por 5 a 0 sobre o Criciúma, neste domingo, no Allianz Parque

Em grande estilo, o Palmeiras goleou o Criciúma por 5 a 0, neste domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Destaque da partida, o jovem Estêvão ressaltou o foco do time no título da competição nacional.

“Todos os jogos para a frente são decisivios. Estamos em busca do campeonato, vamos seguir em busca. O Palmeiras sempre está no topo, então a gente sempre tenta buscar pelo título.”, disse na saída de campo.