Coutinho celebra primeiro gol em volta ao Vasco e desabafa: ‘Ouvi besteiras sobre mim’

O Clássico dos Milhões foi bastante disputado no Maracanã e caminhava para uma vitória do Flamengo. Contudo, Philippe Coutinho saiu do banco de reservas para marcar o primeiro gol desde seu retorno ao Vasco. Com isso deixou tudo igual por 1 a 1, pelo Brasileirão. Na saída de campo, o meio-campista desabafou e disse que estava ansioso para voltar a atuar.

“Eu estava bastante ansioso (para voltar). Acabei machucando. O pessoal do Vasco, todos sabem como queria voltar antes. Tentei voltar antes, contra Atlético-MG, não consegui. Hoje fui coroado com o gol. Só agradecimento pela minha família, pelo departamento médico que me aguentou. Foi um empate importante para a gente, vamos seguir junto aos clubes que estão lá em cima (na tabela), afirmou Coutinho.

Ansiedade pela volta

Vale lembrar que antes do clássico deste domingo (15), o ídolo da torcida vascaína tinha participado de quatro jogos, com um pouco mais de 90 minutos. No entanto, teve uma lesão muscular e também Covid-19, que atrasaram a sequência que tanto o torcedor sonha.