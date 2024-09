Corinthians vence São Paulo no jogo de ida das finais do Brasileirão Feminino

Brabas abrem 3 a 0, levam gol no fim, mas saem com ótima vantagem em busca do sexto título da competição, o quinto seguido

O Corinthians abriu boa vantagem no jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino. Neste domingo (15/9), no Morumbis, as Brabas fizeram 3 a 1 no São Paulo e abriram grande vantagem para o jogo de volta, daqui a uma semana, na Neo Química Arena, quando tentarão o sexto título da competição. Os gols foram marcados por Milene e Vic Albuquerque, duas vezes. No fim, Ariel Godoi diminuiu para o São Paulo.

Primeiro Tempo

Como em uma títpica final, as equipes se respeitaram e, desse modo, não correram maiores riscos nos primeiros minutos de jogo. Sendo assim, também não criaram grandes oportunidades. Desse modo, o primeiro susto aconteceu apenas aos 2o minutos, quando Yayá chutou e Carlinha defendeu, evitando rebote com a área povoada de corinthianas. No minuto seguinte, Camilinha deu o troco ao chutar com perigo, mas para fora.