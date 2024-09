Com gol brasileiro, Arsenal vence arquirrival Tottenham fora de casa

Gabriel Magalhães marca neste 1 a 0 no maior clássico londrino. Gunners pulam para o 2º lugar no Inglês

Tottenham e Arsenal fizeram neste domingo, 15/9, mais uma edição deste que é um dos maiores clássicos da Inglaterra e o principal entre agremiações londrinas. Como esperado, foi um duelo tenso e emocionante na casa do Spurs, o Tottenham Stadium. No fim das contas, apesar do equilíbrio, deu Arsenal, 1 a 0. O gol do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, no segundo tempo.

O Arsenal, com esta vitória no clássico, chega aos dez pontos é o novo vice-líder da competição, com dez pontos. Assim, fica atrás apenas do Manchester City (12 pontos). Mas o Tottenham segue lá embaixo. Afinal, tem apenas quatro pontos, em 13º lugar.

Tottenham se irrita com arbitragem

O primeiro tempo foi marcado por boas chances para cada lado. Mas, também, por muitas jogadas duras, o que fez o árbitro distribuir sete cartões amarelos apenas nos 45 minutos iniciais (cinco para o Tottenham). Não por acaso, a torcida da casa e os jogadores ficaram irritados com as marcações e punições, elevando ainda mais a pressão. Com a bola rolando, os goleiros Raya, do Arsenal, e Vicario fizeram boas defesas, com o Tottenham um pouco mais incisivo, já que atuava enm seus domínios e teve maior posse (67%), embor ambos tenham finalizado cinco vezes.