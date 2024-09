Cássio lamenta derrota do Cruzeiro: ‘Quando perde, tem que ser criticado’

O goleiro Cássio lamentou a derrota do Cruzeiro para o São Paulo, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o arqueiro admitiu partida abaixo da equipe mineira, mas ressalta confiança no trabalho de Fernando Seabra.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A gente não fez um grande jogo, mas estamos entre os seis primeiros. Primeira derrota em casa, mas é seguir em frente. Tem que ter sabedoria. Quando se joga bem, tem que ser elogiado. Quando joga mal, é xingado. Total confiança no trabalho do professor. Não foi um resultado bom. Quando você perde, é sujeito a críticas. Temos que continuar trabalhando e na próxima partida dar respostas.”