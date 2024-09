Brasil perde e está eliminado do Mundial sub-20 feminino

Fim da linha para o Brasil na Copa do Mundo Sub-20 feminina, que se realiza na Colômbia. Afinal, neste domingo (15/9), no duelo que tinha jeitão de final antecipada, pela força das equipes nos jogos anteriores, as brasileiras perderam por 1 a 0 para a Coreia do Norte pela fase de quartas de final. O palco foi o Atanásio Girardot, em Medelín, e o tento decisivo foi de Un Yong Chae, no início do segundo tempo.

Agora, a Coreia do Norte, campeã em 2006 e 2016, vai atrás do tricampeonato. Mas as brasileiras, seguem sem caneco algum na categoria.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Primeiro tempo

A Coreia do Norte foi melhor no primeiro tempo, empurrando o Brasil para a defesa e fazendo boas trocas de passe na intermediária. Assim, teve as melhores chances: duas foram interceptadas pela goleira Rillary. A outra, um chute de Jon Ryong Jong, aos 13, foi no travessão, Depois dos 25 minutos, o Brasil começou a aparecer um pouco mais no ataque, com Dudinha chamando o jogo. Contudo, sem grande momento de perigo. Assim, o primeiro tempo passou em branco.