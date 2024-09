Atlético de Madrid vence o Valencia e segue à caça ao Barcelona

Com grande atuação em casa, o Atlético de Madrid venceu a terceira e segue na caça ao líder Barcelon. Os Colchoneros venceram o Valencia com autoridade por 3 a 0, neste domingo, no Cívitas Metropolitano, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Gallagher, Griezmann e Álvarez marcaram os gols da vitória da equipe de Diego Simeone. O time de Simeone foi superior do início ao fim diante dos lanternas.

Tabela

Agora, o Atleti reassume a vice-liderança da La Liga com 11 pontos em cinco jogos, com a mesma pontuação de Real (3º) e Villarreal (4º) e a quatro do líder Barcelona. O Valencia, por sua vez, tem só um ponto e é o lanterna da competição.