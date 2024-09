Abel valoriza ‘tempo para viver’ e destaca postura do Palmeiras

Técnico elogia o time do Palmeiras após goleada sobre o Criciúma e reforça: 'Somos a equipe que mais oportunidades cria'

Com goleada contundente sobre o Criciúma, o Palmeiras segue forte na briga por mais um título do Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico Abel Ferreira ressaltou que não irá criar “ansiedade” e valorizou o tempo para descansar a parte mental e física de todos do elenco.

“É um jogo de cada vez. Faltam 12? Não posso ter esta ansiedade. Não posso levar o futebol tão a sério, futebol tem que ser como parque de diversão, o jogador tem que se divertir. E olhar a forma como vocês vivem a vida, como vocês querem, por isso duram até mais tempo, quero tirar este ensinamento. Também tenho direito a viver, desfrutar a vida pessoal e profissional”, disse o treinador.