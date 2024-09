Zebra inglesa: Liverpool perde, em casa, para o Nottingham Forest

Neste sábado (14/9), o Liverpool, em casa e com campanha 100%, recebeu o Nottingham Forest pela quarta rodada do Campeonato Inglês. E não adiantou o apoio da torcida em Anfield, ter 70% de posse e muito mais finalizações (14 a 5). Para surpresa geral, perdeu por 1 a 0, gol de Hudson-Odoi, no segundo tempo. Assim, os Reds pararam nos nove pontos e podem perder a vice-liderança ao fim da rodada (a ponta é do Manchester City, com 12 pontos). Já o Nottingham, que faz belo início de competição, segue invicto, chega aos oito pontos e grande chance de terminar a rodada no G6.

O jogo marcou a estreia do zagueiro Morato com a camisa do Nottingham Forest. O ex-Benfica (e base do São Paulo) começou no banco e entrou na etapa final. Mas outro brazuca, para variar, fez excelente partida: Murillo. O zagueiro ex-Corinthians comandou a defesa do time visitante. Vale citar que outros dois brazucas no Forest não foram a campo: Danilo (se recuperando de cirurgia no tornozelo fraturado) e o goleiro carlos Miguel (banco de Sels). Do lado do Liverpool, o representante brazuca foi o goleiro Alisson.

Liverpool pressiona, mas não marca

Em casa e superior tecnicamente ao rival, o Liverpool foi dominante no primeiro tempo. Mas não saiu na frente por causa do goleiro Sels, que fez duas ótimas defesas e que teve muita sorte quando estava engolindo um frango, mas se recuperou a tempo. E da trave, que parou um chute de Luis Diaz. O Nottingham chegou ao ataque em alguns poucos momentos, mas sem finalizar. Contudo, conseguiu segurar o placar em 0 a 0 nos 45 minutos iniciais. Mesmo com apenas 33% de posse e zero chute (o que deu Gibbs-White estava em impedimento). Já o Liverpool teve seis finalizações.