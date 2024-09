Vitória vence Atlético-GO fora de casa e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

Rubro-Negro baiano encerrou um jejum que perdurava há mais de cinco anos após vencer o Dragão, por 2 a 0, pela 26ª rodada da Série B Crédito: Jogada 10

O Vitória nem pediu licença aos donos da casa para fazer festa no Antônio Accioly, em Goiânia, na tarde deste sábado (14). Os visitantes venceram o Atlético-GO por 2 a 0, pela 26ª rodada do Brasileirão, e ainda encerraram um jejum que perdurava há sete anos – desde o primeiro turno de 2017. O Rubro-Negro não vencia há quatro jogos e precisava como nunca desses pontos para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento. Mesmo sem subir de posição na tabela, devido ao critério de desempate, o Vitória igualou o Corinthians, primeiro time do Z4, em pontos (25). Contudo, o Alvinegro paulista encara o Botafogo na noite deste sábado (14) e pode recuperar a vantagem. O último triunfo do Vitória como visitante ocorreu no dia 27 de julho, no Allianz Parque, quando superou o Palmeiras por 2 a 0. Na próxima rodada, o Rubro-Negro poderá dar a volta por cima como mandante também. Isso porque recebe o Juventude no próximo sábado (21), no Barradão, às 16h.

Primeiro tempo O Vitória se lançou ao ataque desde o início e levou menos de 15 minutos para inaugurar o marcador em Goiânia. Aos 09′, Matheusinho aproveitou a sobra de Carlos Eduardo para finalizar de fora da área e obrigar Ronaldo a realizar a primeira grande defesa do jogo. Mas demorou apenas três minutos para o grito de ‘UH’ virar de gol. Alerrandro abriu o placar aos 12 minutos de jogo, com assistência de Mosquito. O camisa 7 arrancou pelo lado direito até a área e cruzou rasteiro para o atacante, que só precisou concluir de forma certeira para balançar as redes em Goiânia. A tônica não mudou nos minutos seguintes do jogo. O Vitória soube controlar a vantagem com muita eficiência na marcação e manteve o ritmo ofensivo enquanto teve fôlego. O Atlético-GO, por sua vez, não encontrou recursos para se livrar da defesa adversária e criar boas conexões. Campbell até tentou, mas esbarrou em dificuldades na aproximação da equipe para tabelar com os companheiros.