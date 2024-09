Vini Jr e Mbappé marcam e Real Madrid, no sufoco, vence a Sociedad

Foi duríssimo e não fez justiça, mas o Real Madrid, que levou forte pressão da Real Sociedad, conseguiu uma vitória na raça neste sábado (14/9), por 2 a 0, pela 5ª rodada do Espanhol. Este jogo foi na casa dos bascos, em San Sebástian, no Anoeta. O time da casa teve pelo menos sete chances claras de gol, com três delas morrendo na trave. Porém, o que vale é bola na rede. Assim, no segundo tempo, dois gols de pênalti definiram o triunfo. Vini Jr e Mbappé, que estão revezando nas cobranças das penalidades, fizeram os gols.

O Real Madrid é o vice-líder do Espanhol, com 11 pontos. Está um atrás do Barcelona. Entretanto, os catalães jogarão neste domingo. Assim, poderão voltar a abrir quatro de frente. A Real Sociedad tem quatro pontos, em 16º lugar. Mas corre risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento.