Sport x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

Um confronto que promete mobilizar as pontas da tabela. Assim que o Sport recebe o CRB, na tarde deste domingo (15), às 18h30, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para Arena de Pernambuco. Os times se enfrentaram há quatro dias no Rei Pelé, pela partida atrasada da sétima rodada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Brasil, Canal GOAT, SporTV e Premiere.

Como está o Sport

A equipe do português Pepa almeja a busca definitiva pelo acesso e, para isso, precisa vencer o CRB. Isso porque apenas três pontos separam o Leão, sexto colocado com 39, do G4 da Série B do Brasileirão. Vale destacar que o Sport ainda tem um jogo a menos em relação aos concorrentes.