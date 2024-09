Santos x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo (15), Santos e América-MG medem forças pela 26ª rodada da Série B. O confronto é na Vila Belmiro, a partir das 16h (de Brasília). O Peixe está na vice-liderança, com 43 pontos. Enquanto isso, o Coelho é o sétimo, com 38 pontos.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela TV Globo para a cidade de Santos e Premiere para todo Brasil, a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Santos

Após ficar sem vencer por quatro rodadas, o Santos amenizou a crise na última partida ao derrotar o Brusque. Por conta disso, os comandados de Fábio Carille sabem que precisam manter o embalo e, diante do torcedor, conquistar os três pontos que são fundamentais para o acesso. Na escalação, as novidades ficam por conta de JP Chermont e Otero, que recuperam suas vagas no time titular. Por fim, o último objetivo do time é quebrar a série de quatro jogos sem ganhar na Vila Belmiro.