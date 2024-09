Palmeiras x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão e Tigre se enfrentam no Allianz Parque pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 16h (de Brasília)

Neste domingo (15), Palmeiras e Criciúma se enfrentam pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é no Allianz Parque, a partir das 16h (de Brasília). O Verdão está na terceira colocação, com 47 pontos. Enquanto isso, o Tigre é o 14º lugar, com 28 pontos.

Onde assistir

O jogo entre Palmeiras e Criciúma será transmitido pela TV Globo e Premiere, a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Palmeiras

Tudo indica que a tempestade pelos lados da Academia de Futebol foi embora. O Palmeiras de Abel Ferreira emplacou três vitórias consecutivas, espantou a crise e está vivo na briga pelo título do Brasileirão. Para a escalação deste fim de semana, o comandante português não terá Zé Rafael, suspenso pelo STJD, Marcelo Lomba, Mayke e Gabriel Menino, lesionados. Por outro lado, Estêvão e Richard Ríos estão confirmados no time. Na zaga, mesmo com a volta de Victor Reis, Gustavo Gomez vai formar dupla com Murilo.