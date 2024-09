Monza x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Italiano, que pode ter novo líder

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2024/25. Em duelo que pode alterar a liderança da competição, a Inter de Milão visita o Monza, neste domingo (15), às 15h45 (de Brasília). A bola rola no Estádio Brianteo di Monza, pela 4ª rodada do Calcio.

Como chega o Monza

O objetivo do Monza nesta temporada é permanecer na elite do futebol italiano. No entanto, a equipe precisa melhorar o retrospecto na competição. Até o momento, o time somou apenas dois pontos em três jogos e aparece na 15ª posição.

Ou seja, os donos da casa precisam superar os atuais campeões para conquistarem a primeira vitória no Campeonato Italiano e se afastar da zona de rebaixamento.