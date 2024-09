Manchester United se recupera no Campeonato Inglês

Após duas derrotas, Red Devils, fora de casa, faz 3 a 0 no Southampton, rival que segue zero ponto na tabela da Premier League

Apesar de levar pressão no início do jogo, o Manchester United venceu o Southampton, fora, por 3 a 0, neste sábado (14/9). O duelo pela quarta rodada da Premier League foi no St Mary’s Stadium. O time da casa desperdiççou pênalti no primeiro tempo, com Archer. Assim, perdeun o foco e viu os Red Devils marcarem com De Ligt e Rashford ainda na primeira etapa. Nos acréscimos da etapa final, Garnacho ampliou. Dessa forma, o United se recupera das duas derrotas seguidas na competição. Com isso, vai aos seis pontos e segue no meio da tabela. Mas o Southampton vai mal. Afinal, soma quatro derrotas em quatro jogos. Zerado na pontuação, está na zona de rebaixamento.

O Manchester United promoveu a estreia do apoiador uruguaio Ugarte, que entrou no segundo tempo. Casemiro, que foi mal na derrota para Liverpool na rodada passada (3 a 0), acabou barrado para a entrada de Mainoo. O brasileiro entrou apenas nos minutos finais, improvisado como zagueiro, substituindo De Ligt. Mas participou bem do terceiro gol.

Southampton perde pênalti

Com o apoio de quase 30 mil no St Marys’s, o Southampton fez um bom início de jogo. Digne fazia boas jogadas pela direita e levou Onana a pelo menos duas boas defesas. Além disso, teve a chance de abrir o placar aos 26, quando Digne foi derrubado por Dalot. Archer cobrou mal e Onana defendeu parcialmente. A bola voltou para Archer que tentou de cabeça. Mas apenas atrasou para o goleiro do United.