Líder Bayern arrasa o lanterninha do Campeonato Alemão

Com um gol logo aos 16 segundos e com Harry Kane fazendo das suas, o Bayern não tomou conhecimento do Holsten Kiel. Mesmo fora de casa, goleou o rival e 6 a 1, neste sábado (14/9), pela terceira rodada do Campeonato Alemão. Afinal, foi o time dar a saída e logo marcar com Musiala. Kane, por sua vez, fez três gols. Remberg, contra e Olise completaram o placar. O gol do modesto Kiel foi de Gigovic.

O Bayern, que venceu seus três jogos, lidera a Bundesliga 2024/25 com nove pontos. Assim, já abre dois de frente para Borussia Dortmund e RB Leipzig. O Kiel segue sem pontuar. Dessa forma, está na lanterna.

Bayern triturador

O Bayern matou o jogo antes dos 13 minutos. Afinal, neste período, abriu 3 a 0. O primeiro foi logo aos 16 segundos. Depois de sair com a bola, o goleiro Neuer deu um chutão e a zaga falhou na marcação. Kane rolou para Musiala da entrada da área fazer 1 a 0. Aos sete, num erro de Holtby, que voltou para buscar o jogo e, na área, perdeu para Gnabry. Saiu mais um. A sobra ficou com Kane que fez 2 a 0. Aos 13, foi a vez de Remberg marcar contra. O lateral Javorcek tinha a bola dominada e deu de bandeja para o rival, Musiala foi ao fundo e cruzou. O zagueiro foi salvar, Mas mandou para dentro da própria meta. Ainda no prmeiro tempo, Kane ampliou, recebendo na aentrada da área e chutando com eficácia.