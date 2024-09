Léo Pereira impressiona no Rock in Rio com joia de luxo

Acompanhado da namorada Karoline Lima, o jogador do Flamengo Léo Pereira marcou presença no Rock in Rio, na última sexta-feira (13), e chamou a atenção pelo luxo no primeiro dia do evento. O zagueiro utilizou um colar pela primeira vez, com uma joia cravejada de brilhantes.

De acordo com Léo, o colar foi um presente de seu empresário, e admitiu que não sabe o valor exato da peça. Ainda assim, mostrou cuidado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Nem sei quanto custou, só sei que vou sair daqui e guardar no cofre”, disse Léo Pereira durante o evento.