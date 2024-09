Italiano: Empoli e Juventus ficam no empate sem gols

Jogo morno pela 4ª rodada do Calcio termina com placar zerado

Em uma partida sem grandes inspirações, Empoli e Juventus ficaram no empate sem gols neste sábado (14), pela 4ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rolou no Estádio Carlo Castellani, em Florença, na Itália. O brasileiro Douglas Luiz, revelado pelo Vasco e uma das principais contratações da Juve na última janela de transferências, foi titular e um dos principais jogadores da Velha Senhora.

Dessa maneira, a Juve chegou a oito pontos em quatro rodadas e assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano. Apesar da invencibilidade, o clube de Turim chegou ao segundo empate consecutivo no Calcio e pode ser ultrapassado no decorrer desta 4ª rodada.

Por outro lado, o Empoli também está invicto no Campeonato Italiano, mas chegou ao terceiro empate em quatro jogos na competição. Assim, a equipe está na 7ª posição, com seis pontos.