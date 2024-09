Itabaiana x Retrô: onde assistir, escalações e arbitragem

Após vencer na ida por 1 a 0, fora de casa, sergipanos se garantem na decisão da Série D do Brasileiro com um simples empate nos seus domínios

Neste domingo (15/9), às 16h (de Brasília), será conhecido um dos finalistas da Série D do Brasileirão, Itabaiana ou Retrô. O jogo será no Estádio Etelvino Mendonça, no Mendonção, em Sergipe. Como venceu na ida fora de casa, por 1 a 0, o Itabaiana, em seus domínios, precisa apenas do empate para chegar na decisão contra Maringá ou Anápolis (que também joga neste domingo). O Retrô, se vencer por um gol, vai para decisão nos pênaltis. Por dois gols, avança diretamente. Vale citar que os quatro semifinalistas já garantiram o acesso para a Série C em 2025.

Como estão Itabaiana e Retrô

No Itabaiana, o técnico Roberto Cavalo conta com a volta do atacante Tiago Souza, que cumpriu suspensão no jogo de ida. É a única novidade na escalação do jogo de ida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Cavalo prega cautela, apesar da vantagem: