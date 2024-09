Girona x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

O dérbi da Catalunha movimenta a 5ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. Girona e Barcelona se enfrentam, neste domingo (15), às 11h15 (de Brasília), no Estádio Montilivi. Ambas as equipes vêm de vitória na La Liga e prometem um jogo equilibrado na parte de cima da tabela.

Como chega o Girona

Após um início de temporada complicado, com um empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas da competição, o Girona conseguiu se recuperar e venceu as duas últimas rodadas. Assim, a equipe chegou aos sete pontos e aparece na 5ª posição. Ou seja, um resultado positivo neste domingo, diante de um concorrente direto na parte de cima da tabela, pode manter o clube com grandes aspirações em mais uma edição do Campeonato Espanhol.

No entanto, o Girona terá somente o desfalque de Yangel Herrera, lesionado.