Fábio Carille faz duas mudanças no Santos para encarar o América-MG

Neste domingo (15), o Santos encara o América-MG na Vila Belmiro, pela 26ª rodada da Série B. De olho no jogo que é um confronto entre duas equipes que sonham com o acesso, o comandante vai mexer na equipe para buscar a segunda vitória consecutiva.

No sistema defensivo, a mudança fica por conta de JP Chermont. O lateral-direito ganha a vaga de Hayner, que não agradou contra o Brusque. Sendo assim, o garoto terá mais uma oportunidade de se firmar no time. A posição de lateral é uma das que mais sofrem com as críticas da torcida.

A outra mudança na escalação do Santos fica com Otero. O venezuelano perdeu espaço para Wesley Patati, negociado com o Maccabi Tel Aviv, de Israel, e depois para Laquintana, jogador que foi contratado recentemente. Por conta disso, ele ficou no banco de reservas contra a Ponte Preta e Brusque, mas entrou na equipe na etapa final dos confrontos.