Dario Benedetto é anunciado em ex-clube de Ronaldinho

O acordo firmado entre as partes, firmado até junho de 2025, não teve custo de transferência para o clube mexicano, já que o atleta estava livre do vínculo com o Boca. Essa situação facilitou o retorno de Benedetto para o país onde tem passagens por Tijuana e, principalmente, América.

A chegada do avante traz a expectativa de modificar o cenário construído até então no Apertura 2024 da Liga MX. Com oito de 17 rodadas disputadas na fase de classificação, o ex-time de Ronaldinho não venceu nenhum jogo, acumulando um empate e sete derrotas. Não por acaso, os Gallos Blancos ocupam a lanterna da competição, com apenas um ponto. Disputado por 20 clubes, os dez primeiros avançam para o mata-mata.

Promessa mantida

Além de voltar a um ambiente conhecido, Benedetto assegurou que o desejo manifestado publicamente se cumprisse. Isso porque, mediante a identificação que construiu com o Boca Juniors, ele apontou que só jogaria na representação xeneize no futebol sul-americano.

“Há coisas do Brasil, mas, quando eu digo algo, eu faço. Eu, (jogar) na América do Sul, não. Preferia ter ficado no Boca, sem jogar. Com todo o respeito do mundo pelos clubes, isso não significa que eu tenha algo especial, não tenho. Para mim, a América do Sul significa jogar no Boca. A verdade é que não há nada de concreto. Meus representantes ainda estão trabalhando. Paciência. Enquanto isso, sigo treinando”, disse Pipa, em julho, para a emissora “TyC Sports”.