Cruzeiro x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam em partida da 26ª rodada do Brasileirão, neste domingo (15), no Mineirão

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste domingo (15) em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 18h30, no Mineirão. As duas equipes têm 41 pontos, aparecendo em quinto e sexto lugares, respectivamente. Dessa forma, eles seguem vivos na briga por uma vaga na Libertadores e ainda com chances remotas de título.

Onde Assistir:

A partida terá transmissão do Premiere, às 18h30.