Coutinho pode reforçar o Vasco no clássico contra o Flamengo

Meia treina com grupo e deve ser relacionado para o jogo deste domingo (15) no Maracanã, válido pela 26ª rodada do Brasileirão

Boa notícia para o torcedor vascaíno. Philippe Coutinho tem grandes chances de estar entre os relacionado para a partida contra o Flamengo. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, o jogador está bem, realizou a preparação com o grupo e deve ficar à disposição do técnico Rafael Paiva para o clássico contra o Flamengo, neste domingo (15), no Maracanã.

Além disso, o Vasco divulgou fotos do treinamento deste sábado (14), véspera da partida contra o Flamengo, onde é possível ver Coutinho em atividade com o restante do grupo no CT do Vasco.

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (15), às 18h30, no Maracanã, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão. O clube de São Januário é o nono colocado com 34 pontos.