Com novidades! Flamengo encerra preparação e define escalação para clássico

O Rubro-Negro receberá o Vasco da Gama no Maracanã na tarde deste domingo (15), às 18h30, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Jogadores do Flamengo se apresentaram no Ninho do Urubu na manhã deste sábado (14), às 09h, para concluir a preparação para o clássico. A atividades começaram por volta das 10h, e Tite esboçou a equipe titular com Alex Sandro e Guillermo Varela nas laterais. Além das mudanças, o técnico também pôde contar com Gonzalo Plata como uma das opções para o banco de reservas.

O Flamengo concluiu a preparação para o clássico dos milhões deste domingo (1) , no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. Durante o treino realizado neste sábado (14) no Ninho do Urubu, Tite esboçou um time com novidades em relação à escalação contra o Bahia, principalmente nas laterais, mas manteve a estrutura das últimas partidas à frente da equipe.

Estreia confirmada

Sabia-se, antes mesmo do fim da preparação, que Alex Sandro seria utilizado no lugar de Ayrton Lucas neste domingo (15). Isso porque o lateral-esquerdo recebeu o terceiro amarelo na última rodada e cumpre suspensão automática no clássico. Matías Viña, substituto imediato, se lesionou e não atua mais pelo clube nesta temporada.

Alex Sandro assinou com o Flamengo no dia 26 de agosto, com vigência até dezembro de 2026, e se apresentou no Ninho do Urubu cinco dias depois (31). O lateral voltará a atuar pelo futebol brasileiro depois de mais de 13 anos de Europa, com passagens entre Porto e Juventus.

Novidades e desfalques do Flamengo

O fim da preparação não trouxe só boas notícias para o torcedor. Isso porque Nicolás De La Cruz não avançou no tratamento da lesão na coxa, trabalhou separadamente com a fisioterapia e se confirmou – novamente – como baixa para Tite. Além do uruguaio, o técnico também não poderá contar com: Ayrton Lucas, Cebolinha, Pedro e Viña.