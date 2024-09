Com hat-trick, Ituano goleia a Ponte e deixa o Z4 da Série B

Bruno Xavier se destaca com três gols, e Galo de Itu mantém campanha de recuperação e deixa Macaca ainda mais pressionada

Com uma atuação de gala de Bruno Xavier, autor de três gols, o Ituano goleou a Ponte Preta por 4 a 1 na noite desta sexta-feira, no Majestoso, em duelo direto contra a zona de rebaixamento pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro. Thonny Anderson também marcou para o Galo de Itu, que vai dormir fora da degola. Pelo lado alvinegro, Iago Dias fez o único gol da Macaca.

Na tabela

Agora, o Ituano pulou para o 15º lugar, com 28 pontos, abrindo dois do CRB, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. A Ponte Preta, entretanto, chegou ao sétimo jogo seguido sem vitória e ficou estacionada na 14ª posição, com 29 até o momento.

O Jogo

A partida começou agitada. Logo aos três minutos, Bruno Xavier abriu o placar para o Ituano. A Ponte Preta, por sua vez, respondeu pouco tempo depois. Iago Dias aproveitou combinação entre Elvis e Gabriel Novaes para empatar. O ritmo, no entanto, caiu na sequência e as equipes foram para o vestiários com o placar igual.