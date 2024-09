Brasil x Coreia do Norte (Mundial sub-20 feminino): onde assistir, escalações

Neste domingo (15/9), às 16h30 (de Brasília), Brasil e Coreia do Norte se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-20 feminina. E a disputa tem jeitão de final antecipada. Afinal, as seleções são as mais regulares da competição que se realiza na Colômbia. Assim, quando o assunto é futebol de base feminino, as norte-coreanas são cascudas: a seleção já ganhou duas Copas (2009 e 2016). Além disso, nesta edição do Mundial, venceu seus quatro jogos . Já o Brasil vem de três vitórias e um triunfo na prorrogação. Desse modo, a seleção busca o primeiro caneco. Este duelo será no Atanásio Girardot.

As campanhas das seleções são arrasadoras. Afinal, as norte-coreanas fizeram 6 a 2 na Argentina, 9 a 0 na Costa Rica, 2 a 0 na Holanda e 5 a 2 na Austria. As brasileiras bateram Fiji por 9 a 0 na estreia. Depois, 3 a 0 na França, 2 a 0 no Canadá e , nas quartas, 3 a 1 em Camarões (este na prorrogação, após 1 a 1 no tempo regulamentar).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

Os canais SporTV e Cazé TV transmitem a partir das 16h30 (de Brasília).