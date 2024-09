Bragantino x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Massa Bruta e Tricolor se enfrentam pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro no Nabi Abi Chedid a partir das 16h (de Brasília)

Neste domingo (15), Red Bull Bragantino e Grêmio se enfrentam pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é no Nabi Abi Chedid, a partir das 16h (de Brasília). O Massa Bruta é o 11º colocado, com 30 pontos. Enquanto isso, o Tricolor é o 15º, com 27 pontos.

Onde assistir

O jogo entre Red Bull Bragantino e Grêmio será transmitido pelo Premiere, a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino é um dos times que decepcionam neste Brasileirão e ocupa a modesta 11ª colocação. Na escalação, ele sofre com as ausências de Lincoln, suspenso, Nathan Mendes, Lucão e Juninho Capixaba, lesionados. No ataque, a esperança é o trio formado por Mosquera, Eduardo Sasha e Vitinho.