Botafogo x Corinthians atrasa por motivo inusitado

O duelo entre Botafogo e Corinthians atrasou cerca de cinco minutos por um motivo inusitado. Afinal, as equipes subiram dos vestiários com os respectivos uniformes titulares. No entanto, eles podem confundir os jogadores, a torcida e até o juiz. O duelo no Nilton Santos é válido pela 26ª rodada do Brasileirão.

O Botafogo usa uma camisa com listras pretas e brancas na vertical, além de uma bermuda preta. Já o Corinthians usa short branco e um camisa majoritariamente branca, mas com espaços em preto. As meias do Botafogo são pretas, enquanto as do Corinthians são brancas. Cada jogador, vale lembrar, pode usar a chuteira que quiser.

Os jogadores dos dois times se reuniram no meio-campo e conversaram com o árbitro Anderson Daronco. O regulamento diz que, em casos como esse, o time visitante é quem deve usar o uniforme reserva. Curiosamente, funcionários do Timão subiram dos vestiários com uniformes reservas, mas os atletas preferiram disputar a partida com os mantos titulares.