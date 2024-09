Botafogo x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Líder do Brasileiro, Fogão, recebe um Timão que luta para sair do Z4. Christian Rafael está com a narração deste jogaço

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste sábado (14/9), no Nilton Santos, às 21h (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão. O Glorioso entrou na rodada como líder da competição com 50 pontos. Por outro lado, o Corinthians é o 17° colocado com 25 pontos e briga para deixar a zona de rebaixamento. Este jogaço entre gigantes terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa a partir das 19h30, te deixando por dentro de tudo o que vai acontecer. Com a bola rolando, Christian Rafael estará na narração.

Christian Rafael está no comando da cobertura e na narração. Mas a Jornada Esportiva da Voz neste Botafogo x Corinthians tem também, João Miguel Lotufo com os comentários e Daniel Silva nas reportagens. Não perca nada deste clássico. Para isso, basta clicar na arte acima, a partir das 19h30 (de Brasília).