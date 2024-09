Benfica goleia em estreia do técnico Bruno Lage, ex-Botafogo

Benfica faz 4 a 1 no Santa Clara, mas segue a cinco pontos do líder Sporting Lisboa

O treinador Bruno Lage, que passou pelo Botafogo em 2023, estreou com vitória no Benfica. Afinal, as Águias aplicaram 4 a 1, em casa, no Santa Clara, neste sábado (14), pelo Campeonato Português. Os visitantes abriram o placar logo no primeiro minuto, com o atacante Vinicius Lopes, outro ex-Bota. No entanto, os mandantes viraram com tentos de Akturkoglu e Florentino no primeiro tempo. Na etapa complementar, Alex Silva e Di Maria deram números finais.

Falando em brasileiros, o Benfica usou apenas um na partida: o atacante Arthur Cabral, ex-Ceará e Palmeiras, entrou no segundo tempo. Já o Santa Clara utilizou dez jogadores do Brasil, sendo oito titulares e dois entrando no decorrer da partida.

Com o resultado, o Benfica chega aos 10 pontos em cinco jogos na competição, aparecendo em terceiro lugar. A liderança é do Sporting Lisboa, que tem 15 pontos e, portanto, 100% de aproveitamento. Aliás, o Fanalicão aparece entre os dois, com 10 pontos também. O Porto é quem aparece em quarto lugar, com 9 pontos, mas ainda joga na rodada. O Santa Clara, por sua vez, é o sexto, também com nove pontos.