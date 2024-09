Bahia x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Os – distintos – resultados de Bahia e Atlético-MG na Copa do Brasil interferiram no duelo entre as equipes neste domingo (15). Os mineiros embarcaram para Salvador com desfalques por desgaste, enquanto os baianos agora focam exclusivamente no Brasileirão para espantar uma má fase e, quem sabe, retornar ao G6. Tricolores e Alvinegros se enfrentam às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir

O Premiere transmite o confronto a partir das 18h30 (de Brasília).

Como está o Bahia

O grupo de Rogério Ceni vem de uma série de resultados ruins, um deles culminou na eliminação da Copa do Brasil, e passa por um momento crítico em 2024. No Brasileirão, por exemplo, o Bahia não vence há duas rodadas e está fora do G6, na sétima colocação com 39 pontos. São Paulo e Cruzeiro, sexto e quinto lugar, respectivamente, somam 41 – o time paulista ainda vai a campo nesta rodada.