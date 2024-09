Athletico e Fortaleza não saem do empate no Paraná

Jogo é muito movimentado, com boas chances para cada lado e goleiros mandando bem: no fim, 1 a 1. Cearenses podem perder o 2º lugar

O Athletico teve maior posse. Contudo, o Fortaleza mostrou inteligência tática e foi perigoso quando contra-atacou. E foi do time visitante o primeiro gol. Um golaço. Moisés recebeu pela esquerda, foi cortando para o meio, triangulou com Marinho e recebeu quase na pequena área. Tratou de cortar o goleiro Mycael e mandou para a rede.

Athletico e Fortaleza fizeram jogo movimentado na noite deste sábado (14/9), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 26ª rodada da Série A do Brasileiro. Atuando em casa, o Furacão teve maior volume (54%) e muitas finalizações (26 a 9). Mas os cearenses eram objetivos em seus ataques e também assustaram o gol atleticano. No fim, justo empate em 1 a 1. Os gols foram no primeiro tempo. O Fortaleza saiu na frente com golaço de Moisés. Canobbio empatou para os paranaenses.

Com a vantagem, o time cearense passou a jogar mais fechado, buscando contra-ataques. Já o Athletico, mesmo com a torcida irritada com a má fase do time e o vaiando várias vezes, foi para cima. Depois de perder duas boas chances, empatou quando Canobbio recebeu pela esquerda, entrou na área e tocou na saída do goleiro João Ricardo. A virada só não veio porque após cruzamento da direita, Canobbio, na pequena área, concluiu fraco. Assim, deu a chance para João Ricardo espalmar.

Athletico mais ousado, mas a bola não entra

No segundo tempo, o Athletico teve tudo para virar: João Cruz ficou com uma sobra na área e chutou. O goleiro João Ricardo defendeu parcialmente, a bola bateu na trave e voltou para o goleiro. Muita sorte do Fortaleza. Mas o time cearense também era perigoso. Marinho quase marcou num chute de fora da área em que Mycael voou para evitar o gol.

O jogo seguiu movimentado, mas com o Athletico bem mais ofensivo. No Fortaleza, o técnico Vojvoda alterou toda a sua linha ofensiva. Entretanto, os substitutos não tiveram a mesma pegada dos titulares. Enfim, nada de mais gols e um ponto para cada agremiação.