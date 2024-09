Zubeldía elogia São Paulo após queda na Copa do Brasil: ‘Deixamos tudo’

Técnico também avaliou que o gol no jogo de ida, no Morumbis, definiu a eliminação do Tricolor na competição

Apesar da eliminação, o técnico Luis Zubeldía saiu satisfeito com o desempenho do São Paulo nos duelos contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil. O comandante tricolor elogiou a postura de seus jogadores, lamentando apenas o gol sofrido no jogo de ida, no Morumbis, nos acréscimos do segundo tempo.

“Em um mata-mata, a diferença esteve nesse gol no jogo de ida. O perfil dos pontas tem a ver com a dinâmica do adversário, eles fazem duelos individuais. Às vezes trocar os perfis faz com que tenhamos mais cruzamentos, serve para confundir um pouco a perseguição que eles fazem. Mas, não tenho nada a reclamar do time, deixamos tudo e foi uma série que, lamentavelmente, por essa ação pontual, termina deixando na competição o Atlético-MG”, destacou.

Assim como Rafinha , Zubeldía avaliou que o gol no jogo de ida, no Morumbis, definiu a eliminação do Tricolor na competição.

“Creio que o rendimento do segundo tempo tem a ver com o primeiro tempo. Um time que vive pela posse possivelmente terá mais energia para atacar no segundo tempo. Primeiro tempo equilibrado, tivemos a posse, e no segundo tempo tivemos mais energia. Em 180 minutos não fizemos gol, mas com o domínio que tivemos, poderíamos ter conectado um pouco mais. Somos um time parelho e temos que crescer, porque a série foi definida com um gol de bola parada em dois jogos muito parelhos. Em alguns aspectos do jogo fomos melhores nos 180 minutos”, concluiu Zubeldía.

E agora?

Atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo deu adeus ao sonho do bicampeonato. Agora, foca na Libertadores, principal objetivo na temporada, e no Campeonato Brasileiro, competição na qual briga pelas primeiras colocações. O Tricolor volta a entrar em campo já no próximo domingo, contra o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

