Vegetti alcança Petkovic em lista seleta pelo Vasco; saiba

Ao marcar contra o Athletico e ajudar o Vasco a permanecer vivo pelo título da Copa do Brasil, o atacante Vegetti subiu em uma lista seleta na história do clube. Com seu tento na Ligga Arena, na última quarta-feira (11), ele chegou a 28 gols pelo Cruz-Maltino, surgindo entre os maiores artilheiros estrangeiros do Vasco.

Assim, ele igualou a Dejan Petkovic, sérvio que atuou no Vasco em duas passagens (2002/03 e 2004), que também tem 28. Eles aparecem, dessa forma, empatados na sexta colocação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Cofre cheio: confira quanto o Vasco já lucrou na Copa do Brasil 2024