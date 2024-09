Umbro lança terceiro uniforme de Sport, Athletico e Chapecoense. Confira!

Em homenagem aos 100 anos da empresa de material esportivo, os uniformes contam com um design padronizado, com detalhe especial na gola

A Umbro apresentou, nesta sexta-feira (13), os uniformes de seus times parceiros no Brasil. Além de Fluminense , Grêmio e Santos , a marca de material esportivo também produz as peças de Athletico, Chapecoense e Sport. Com 100 anos completados em 2024, a empresa buscou simbolizar a história de cada clube em suas camisas.

“100 anos é uma marca expressiva demais e ficamos felizes por resgatar alguns símbolos das nossas origens nessas camisas especiais. A Umbro é uma marca histórica, que tem o futebol como o seu DNA, e a ótima relação que temos com os times do Brasil possibilitou que os uniformes fossem produzidos com essas homenagens. Cada modelo também leva uma identidade única de cada clube. Essa camisa chega para ser um histórico item de colecionador”, disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro.

Além disso, as peças contam com uma etiqueta na barra da camisa em que há a escrita “Umbro”, inspirada no primeiro logo da empresa, acompanhada do número 1924. Esse detalhe tem a personalização conforme a cor de cada clube.

Em resumo, as camisas estão disponíveis para venda online, no site oficial da empresa, e nas lojas oficiais dos clubes a partir deste sábado.