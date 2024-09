Tradicional jornal de Barcelona se rende a Vitor Roque: ‘Tigre está à solta’

Não demorou para Vitor Roque receber elogios em seu novo clube, o Real Betis. Ao anotar o primeiro gol pelo time da Andaluzia, na vitória sobre o Leganés, nesta sexta-feira (13), o atacante brasileiro fez até mesmo um jornal de Barcelona se render a ele

O tradicional Mundo Deportivo foi à loucura com Roque, que fechou o placar na vitória por 2 a 0, no Estádio Benito Villamarín, pelo Campeonato Espanhol. O veículo chegou, inclusive, a brincar com o apelido do brasileiro, também chamado de “Tigrinho”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Um tigre está à solta. Aplaudido estrondosamente assim que entrou em campo. Vitor Roque se caracteriza pelo faro de gol. É o primeiro de muitos”, publicou o jornal.