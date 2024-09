Torcida do Vasco enfrenta problemas para comprar ingresso para clássico vs Flamengo

Cruz-Maltino se manifesta após inúmeros torcedores registrarem problemas tecnológicos na hora de garantir entrada pelo site do Fla

A torcida do Vasco enfrentou problemas na tentativa de garantir ingresso para o clássico de domingo (15), contra o Flamengo. Ao longo desta sexta-feira (13), inúmeros torcedores registraram dificuldade para implementar a biometria facial no site disponibilizado pelo rubro-negro, mandante do duelo.

Então, o próprio Vasco se manifestou sobre o assunto, revelando que entrou em contato com o rival para buscar ‘esclarecimentos’ sobre o ocorrido. Na nota, o Cruz-Maltino explica, assim, que o problema é por parte da “Bepass”, empresa que organiza o reconhecimento facial em partidas no Maracanã.

