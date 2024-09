Teixeira confirma Pacaembu como casa do Santos em SP

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou nesta sexta-feira (13) que o Pacaembu será a “nova casa” do clube em São Paulo. O anúncio foi feito durante o evento oficial de apresentação do terceiro uniforme da equipe para esta temporada. Este, inclusive, foi realizado no próprio Pacaembu. O contrato com o consórcio que administra o Pacaembu tem duração de 10 anos.

“O Santos, com base neste contrato firmado com o consórcio, planejou este primeiro ato aqui. É um estádio histórico, cheio de memórias para o clube. Agora, sob o nome de Mercado Livre Arena Pacaembu. É importante comemorar este momento junto com as torcidas. A partir de hoje, o Santos está estabelecendo o Pacaembu como sua casa em São Paulo”,declarou Teixeira.

De acordo com Teixeira, o objetivo do Santos é realizar jogos das equipes profissionais masculina e feminina na capital, fortalecendo a conexão do clube com seus torcedores da capital paulista. No entanto, não há definição do número de jogos planejados por temporada.