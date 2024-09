Supercomputador indica favorito a vencer a Liga dos Campeões na temporada

O site de estatísticas Opta, com a ajuda de um supercomputador, avaliou os elencos de cada participante da Liga dos Campeões. Assim, ao analisar os confrontos da primeira fase, possíveis embates no futuro e, levando em consideração outros critérios, o Manchester City recebeu a indicação de favorito ao título. Por outro lado, o atual vencedor da competição, o Real Madrid, apareceu como segundo principal candidato ao título.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Liga dos Campeões terá o seu pontapé inicial na próxima semana com 18 jogos, que vão ocorrer entre terça, quarta e quinta-feira. Nesta temporada, a competição passará a ter um novo formato, com a primeira fase sendo uma espécie de liga. No entanto, não haverá confrontos entre si com todos os integrantes. Na verdade, serão oito compromissos com rivais diferentes, com quatro duelos como mandante e outros quatro como visitante.