Soteldo volta a treinar no Grêmio após Data Fifa

Venezuelano está à disposição para o duelo contra o Bragantino, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Brasileirão

O Grêmio ganhou um reforço importante nesta sexta-feira. O atacante Soteldo participou do treinamento no CT Luiz Carvalho, o penúltimo antes da partida contra o Bragantino. O técnico Renato Gaúcho também esboçou o time para o confronto de domingo, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Soteldo se reapresentou nesta manhã de sexta-feira, após defender a seleção venezuelana nas Eliminatórias. Ele jogou 90 minutos no empate com o Uruguai, em Maturín.