Sem redes sociais, Guardiola faz revelação sobre acesso a internet

Técnico do Manchester City, Guardiola falou de seu estilo desconectado do mundo das redes sociais, mas revelou um segredo para seguir atualizado

O estilo ‘offline’ de Pep Guardiola, técnico do Manchester City, não é novidade. O técnico nunca escondeu o seu afastamento do mundo dominado pelas redes sociais. Porém, o espanhol possui uma carta na manga para buscar o que as pessoas estão falando.

De acordo com Guardiola, em entrevista à TV inglesa Sky Sports, quando deseja obter informações nas redes sociais, o técnico recorre a filha.