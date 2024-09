Sem Copa do Brasil, São Paulo passa a priorizar a Libertadores

Eliminado da Copa do Brasil e com chances remotas de título no Brasileirão, o São Paulo não faz mistério e admite que a prioridade da temporada a partir de agora é a conquista da Libertadores. O Tricolor, vale lembrar, está nas quartas de final da competição e enfrentará o Botafogo nas duas próximas semanas.

“Nós temos que melhorar, e vem coisa mais importante pela frente, a Libertadores, que é nosso principal objetivo”, acrescentou, com discurso reforçado pelo técnico Zubeldía:

“Claro que agora temos de fazer ajustes finos, porque são situações pontuais que não nos deixaram passar agora”, analisou.

O foco na Libertadores também passa pela situação do São Paulo no Brasileirão. O time encontra-se em sexto lugar, com 41 pontos, a nove do líder Botafogo. As duas equipes ainda se enfrentarão na última rodada. No entanto, para ser campeão, o Tricolor precisaria ainda de uma série de combinações de resultados e ter um aproveitamento quase perfeito até o final do ano.