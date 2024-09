Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol e clube merengue tenta diminuir vantagem do líder Barcelona

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol 2024/25. Neste sábado (14), o Real Madrid visita o Real Sociedad às 16h (de Brasília), no Estádio Anoeta, em San Sebastián, no País Basco. A bola rola em partida válida pela 5ª rodada da La Liga.

Como chega o Real Sociedad

O time não faz um grande início de temporada e conquistou apenas uma vitória nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. Assim, a equipe aparece na 13ª posição, com quatro pontos.

O clube do País Basco tem problemas no elenco para o jogo deste sábado. Braís Méndez, Hamari Traoré e Zakharyan, lesionados, estão fora. Mas, Odriozola e Muñoz aparecem como dúvida e podem aumentar a lista de desfalques do Real Sociedad.